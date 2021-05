Resistir à secura e à salinidade. Investigador cabo-verdiano estuda genes de plantas à procura de respostas

Como é que as plantas conseguem resistir e desenvolver-se quando existe escassez de água ou quando a água disponível é salgada? O investigador cabo-verdiano Fredilson Melo procura a resposta a esta pergunta, com recurso a arroz geneticamente modificado.

