Em Cambridge, biólogo cabo-verdiano estuda controlo vectorial através da Wolbachia

Na Universidade de Cambridge, no Reino Unido, Elves Duarte participa num programa de controlo vectorial usando Wolbachia. O objectivo é utilizar esta técnica para controlar o mosquito transmissor da dengue, zika e outras doenças.

