"Conhecendo o subtipo de cancro da mama prevalente é possível ter uma noção da terapêutica mais eficaz" - Pâmela Borges

Doutorou-se com um estudo sobre telómeros, regressou a Cabo Verde e ajudou a instalar os laboratórios do INSP que fazem os testes PCR de despiste ao SARS-CoV-2. Agora, está em Portugal para traçar o perfil clínico e fenotípico do cancro da mama de mulheres cabo-verdianas.

Acompanhe mais um episódio do programa o C da Ciência, uma co-produção do Expresso das Ilhas e da Rádio Morabeza.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.