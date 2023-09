O cancro está a chegar cada vez mais cedo. É preciso mais leite e menos sal

Os novos casos de cancro abaixo dos 50 anos aumentaram 80%, desde 1990. É necessário ingerir mais fruta e leite e menos carnes vermelhas e sal. O tabaco, o álcool, a inactividade física e o excesso de peso são outros factores de risco.

Os novos casos de cancro entre pessoas com menos de 50 anos aumentaram 79,1% em todo o mundo, entre 1990 e 2019, enquanto o número de mortes subiu 27,7%.

São dados de um estudo publicado, esta terça-feira, no BMJ Oncology, citado pelo site zap.aeiou.pt.

Os investigadores estimam que o número global de incidência e mortalidade associada a cancros nesta idade poderá aumentar 31% e 21%, respectivamente, até 2030, com maior risco para as pessoas com cerca de 40 anos.

O estudo, coordenado pela Universidade de Zhejiang, na China, e que envolve os Estados Unidos, o Reino Unido e a Suécia, baseia-se em dados do Global Burden of Disease Study 2019, sobre 29 tipos de cancro em 204 países e regiões.

Embora o cancro tenda a ser mais comum em pessoas mais velhas, os dados sugerem que os casos entre pessoas com menos de 50 anos aumentaram em muitas partes do mundo, desde a década de 1990.

Em 2019, os novos diagnósticos de cancro entre as pessoas com menos de 50 anos totalizaram 1,82 milhões – um aumento de 79,1% em relação a 1990 – com particular incidência no cancro da mama, que foi responsável pelo maior número destes casos e mortes associadas.

No entanto, os novos casos de cancro da traqueia e da próstata foram os que aumentaram mais rapidamente durante o período, com variações percentuais anuais estimadas em 2,28% e 2,23%, respectivamente.

Por oposição, o cancro do fígado precoce diminuiu cerca de 2,88% ao ano.

Texto originalmente publicado na edição impressa do Expresso das Ilhas nº 1137 de 13 de Setembro de 2023.