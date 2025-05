​PR desafia líderes a responderem com inovação, visão e inclusão aos desafios do país

O Presidente da República (PR) apelou hoje à formação de líderes “ousados, inovadores e comprometidos”, capazes de responder com eficácia à complexidade do mundo actual e aos desafios específicos de Cabo Verde, durante a cerimónia de encerramento da III Edicção do Leadership Summit Cabo Verde, realizada na cidade da Praia.

Ao destacar a escolha do tema “Liderança Estratégica, Confiança, Conexão e Transformação”, José Maria Neves considerou ser “uma questão de importância capital, nos tempos que correm”, e salientou que “as lideranças têm que ajustar-se ao nível de complexidade do mundo actual e aos processos transformacionais em curso”. No seu discurso de encerramento, o PR levantou reflexões sobre os desafios globais e nacionais, e alertou para a necessidade de lideranças capazes de ler cenários, antecipar tendências e tomar decisões ajustadas às transformações em curso. “Vive-se num mundo disruptivo, caótico e inédito. Um mundo complexo e imprevisível, onde a confiança nas lideranças e nas instituições vem sofrendo erosões sem precedentes”, afirmou, considerando que os consensos internacionais estão em crise e que “extremismos e populismos andam à solta, apresentando propostas simplistas, tóxicas e radicais, para problemas muito complexos”. Referindo-se especificamente à realidade nacional, PR defendeu que Cabo Verde necessita de lideranças com “capacidades cognitivas, analíticas, criativas e inovativas”, aptas a promover a coesão territorial e a garantir um desenvolvimento sustentável e inclusivo. “Numa nação arquipelágica tal que a nossa, em que o distanciamento geográfico entre ilhas se traduz não apenas em elevados custos de infraestruturação e logísticos, mas também em diferenças culturais, económicas e sociais, as lideranças assumem um papel fulcral na promoção da coesão, da inclusão e da inovação.” O chefe do Estado lamentou, a este propósito, a persistência de desigualdades regionais, destacando que “no que toca à conexão física, fundamental para um país-arquipélago, infelizmente temos desconseguido entregar o que seria necessário para conectar as ilhas e potenciar mais desenvolvimento, principalmente nas chamadas periferias”. O PR sublinhou ainda a urgência de se investir na transformação digital e na literacia tecnológica como pilares de emancipação das comunidades. No seu entender, é essencial construir ecossistemas digitais inclusivos, com conteúdos locais e ferramentas que fomentem o empreendedorismo e o acesso à economia digital. “Embora a utilização da Internet e de plataformas digitais tenha crescido de forma significativa, ainda subsiste um fosso que exclui parcela considerável da população, sobretudo em zonas mais remotas. (…) significa investir não apenas em infraestruturas de banda larga e em centros de formação, mas também na criação de conteúdos locais, tanto em caboverdiano como em português, que façam sentido para a nossa realidade.” José Maria Neves chamou a atenção para os elevados índices de desemprego juvenil, a emigração e o desajuste entre a formação académica e as necessidades do mercado de trabalho. “A saída massiva de jovens do país exige estudos sobre o seu impacto no mercado de trabalho, na competitividade das empresas e da economia nacional, bem como na academia e na sociedade em geral.” O Presidente reiterou a importância da boa governança e da transparência, destacando que “a formação de um governo aberto, assente na prestação de contas e na participação cidadã, é essencial para fortalecer o pacto social”. A III edicção do Leadership Summit Cabo Verde, promovido pela StartUp Portugal em parceria com entidades nacionais, reuniu, durante dois dias, diversos especialistas nacionais e internacionais, sob o lema “Criar líderes com propósito”.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.