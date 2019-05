Irrisistível: Paté de frango com creme de leite e cenoura

Fácil de fazer, esta pasta prática e deliciosa é perfeita para rechear sandes de baguete, espalhar em torradinhas ou complementar saladas. Vamos experimentar?

Ingredientes

1 peito de frango

2 colheres de sopa de creme de leite

maionese a gosto

1 cenoura ralada

1 colher de chá de mostarda

1 cebola pequena picada

Azeitonas a gosto picadas (opcional)

Salsinha picada a gosto

1 pitada de pimenta

1 pitada de sal

Comece por cozer o frango em água abundante com um pouco de sal. Quando estiver cozido retire da água, espere esfriar um pouco e desfie com a mão ou no processador.

Coloque o frango e a cebola no liquidificador ou processador e adicione os molhos e temperos: a mostarda, a maionese, o creme de leite e a salsinha picada. Se desejar, adicione também azeitonas picadas e bata até ficar homogéneo.

Acerte o sabor com sal e pimenta a gosto e transfira para um recipiente apropriado. Junte a cenoura ralada, misture e reserve o patê de frango com creme de leite e cenoura no frigorífico até ao momento de servir. Bom apetite