Misture estes ingredientes que todos temos na cozinha para uns pés macios

A pele dos seus pés vai parecer veludo depois de experimentar uma mistura com dois ingredientes que, muito provavelmente, tem na cozinha e ajudam a criar uma máscara caseira. A sua casa vai parecer um 'santuário' de relaxamento.

Esta mistura, feita com ingredientes naturais, proporcionam um efeito calmante a pés cansados e, ao mesmo tempo, remove as células mortas, deixando a pele macia, sem ter de recorrer a produtos caros ou a opções químicas.

Deixe uma folha de aloe vera (sem aloína) de molho, numa tigela com água, durante 24 horas. Troque a água a cada duas horas. Depois, escorra o líquido e extraia o gel da aloe vera. A aloína é conhecida por causar reações na pele, por isso é importante removê-la.

Se preferir, pode substituir a aloe vera por extrato natural de camomila. Basta esmagar algumas folhas frescas desta planta aromática. Independentemente da escolha, o próximo passo consiste em adicionar açúcar ou sal marinho. De seguida, misture bem.

Depois de limpar muito bem os pés, coloque uma toalha sob eles. Aplique a máscara esfoliante nos pés e deixe atuar por 10 minutos. O próximo passo é enxaguá-los com água morna ou uma infusão de camomila.

Com uma lixa, remova as impurezas nas áreas com calos ou manchas. Desta forma, também conseguirá remover as células mortas. Por fim, aplique um creme hidratante, massajando os dedos e a sola dos pés. Esta máscara pode ser aplicada uma vez por semana para ajudar a eliminar manchas e calosidades.