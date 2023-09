Açúcar nas plantas? Sim, nem sabe o bem que lhes faz

Como trata das suas plantas? Dá-lhes um pouco de água, alguma exposição solar e pouco mais? Da próxima vez, dê-lhes também um pouco de açúcar. Pode parecer estranho, mas tem vários benefícios.

Segundo o 'website' Brazil Greece, nem só na cozinha este ingrediente tem utilidade. Saiba o que pode fazer pelas suas plantas e pelo seu jardim.

Fortalecer as raízes

Faça uma solução diluída em água com e aplique diretamente nas raízes. Irá dar um impulso natural à planta. Irá crescer mais forte e saudável.

Fertilização

O 'website' refere que o açúcar é capaz de fornecer carbono para a fotossíntese e que ajuda no crescimento. Junte açúcar e um pouco de café moído.

Renovar o solo

Misture uma colher de chá de açúcar com uma colher de sopa de vinagre de maçã e um litro de água. Regue o solo com essa solução. O açúcar melhora a estrutura do solo, enquanto que ao vinagre dá o equilíbrio do pH.