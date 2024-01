Para dormir toda a noite em descanso, coloque estas plantas no quarto

As plantas podem ser uma grande ajuda no sono. São vários os benefícios que tem se as colocar no interior do quarto. Calma, não precisa de criar uma floresta nem comprar tudo o que é espécies. Existem algumas que trazem mais vantagens ao seu sono.

O 'website' Cuerpomente revela as variedades em que deve apostar. São tudo sugestões que filtram o ar, produzem oxigénio e aumentam a humidade. Saiba o que deve comprar. Cacto Absorve o dióxido de carbono e praticamente não consome oxigénio. Deve colocá-la perto da janela. Espada de São Jorge É bastante popular e fácil de cuidar. Ajudam a filtrar o ar. É uma planta resistente. Aloe vera Também filtra e ajuda a melhorar a qualidade do ar. Hera Inglesa Filtra o ar e é uma boa opção para evitar o mofo. É especialmente adequada em quartos mais escuros.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.