Plantas de interior que não precisam de (muita) luz

Plantas ajudam (e muito) a dar cor aos espaços mais sombrios de qualquer casa. Gostava de decorar a sua com algumas? Tem medo que não sobrevivam com pouca luminosidade? Tem de apostar nas espécies certas. Mais especificamente, no BestLife, especialistas na área recomendaram as que não precisam de muita luz. Tome nota!

Plantas de interior que não precisam de (muita) luz: Zamioculcas . "Cresce mais rapidamente em condições de luz média a indireta, mas pode adaptar-se a um local longe de uma janela ou sob luzes fluorescentes, abrandando o seu crescimento", mas, ao mesmo tempo, mantendo-se exuberante e verde, explica Lindsay Pangborn, especialista em jardinagem;

. "Cresce mais rapidamente em condições de luz média a indireta, mas pode adaptar-se a um local longe de uma janela ou sob luzes fluorescentes, abrandando o seu crescimento", mas, ao mesmo tempo, mantendo-se exuberante e verde, explica Lindsay Pangborn, especialista em jardinagem; Espada de São Jorge (dracaena trifasciata) . "Têm folhas e raízes espessas e suculentas que lhes permitem armazenar o excesso de energia e sobreviver durante longos períodos, mantendo-se cheias e verdes";

. "Têm folhas e raízes espessas e suculentas que lhes permitem armazenar o excesso de energia e sobreviver durante longos períodos, mantendo-se cheias e verdes"; Tradescantia zebrina . Geralmente, não precisa de muita luz solar, mas se não estiver a receber luz, as riscas das suas folhas podem desvanecer-se";

. Geralmente, não precisa de muita luz solar, mas se não estiver a receber luz, as riscas das suas folhas podem desvanecer-se"; Chlorophytum comosum . "Podem desenvolver-se em condições de pouca luz e só precisam de ser regadas uma vez por semana", diz Rebecca Sears, outra especialista em jardinagem;

. "Podem desenvolver-se em condições de pouca luz e só precisam de ser regadas uma vez por semana", diz Rebecca Sears, outra especialista em jardinagem; Heartleaf philodendron. Deve "colocar esta planta longe da luz solar direta, uma vez que os raios fortes podem queimar as folhas.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.