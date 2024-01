Espetar pregos em limões é o que está a dar. Faz 'milagres' pelas plantas

Pode dar outros usos a um limão e nada têm a ver com os seus cozinhados ou até a limpeza da casa. De acordo com o Informe Brasil, espetar pregos em limões vai ajudá-lo a salvar as suas plantas.

Parece disparatado, mas não custa tentar... Primeiramente, role um limão numa superfície rija. De seguida, espete pregos no limão e espere 12 horas. Este tempo vai ajudar a que o óxido de ferro seja libertado pelos pregos e seja transferido para o limão. Depois, esprema o sumo do limão e misture-o com um litro de água. Coloque a solução obtida num frasco com borrifador e aplique-a nas plantas. A 'magia' deste truque está nesta água de óxido de ferro. Diz o Informe Brasil que é benéfica para plantas com deficiência de ferro. Não só fornece os minerais necessários como ajuda a prevenir folhas amarelas causadas pela falta de ferro.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.