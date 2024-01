Com este truque as bananas vão durar muito mais

Quer que as bananas durem mais em tempo? Há um truque que precisa de saber. Segundo o 'website' Brazil Greece, é com ajuda de papel de alumínio que conseguirá fazer com que a fruta não se estrague com tanta facilidade.

Tudo o que precisa é de enrolar a banana com papel de alumínio ainda com casca. Toda a superfície tem de estar coberta, não deixe nenhuma parte de fora. Depois disto, só precisa de guardá-la no frigorífico. Isto irá fazer com que a fruta dure mais tempo. Desta forma, consegue protegê-la contra a luz e o ar. Evita o amadurecimento precoce. Esta é também uma solução para transportar a banana numa lancheira e evitar que se amasse.

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.