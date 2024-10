Os erros que está a cometer quando lava as toalhas na máquina

Quer mantê-las limpas, cheirosas e macias, mas existem algumas práticas que acabam por provocar o contrário. Saiba o que está a fazer de errado.

Quando lava as toalhas na máquina da roupa, não tem grande preocupação com o detergente ou o tipo de programa de escolhe? Tenha atenção que existem alguns erros que podem estar a danificá-las.

O 'website' HouseDigest revelou alguns dos erros que podem estar a fazer com que as suas toalhas, sejam de rosto ou corpo, acabem por ficar menos macias e cheirosas. Acumulam células mortas e precisam de ser lavadas com frequência. Contudo, há práticas que deve evitar.

É o caso de ignorar as etiquetas e recomendações dos fabricantes. Torna-se um passo importante para perceber a que temperatura deve ligar a máquina e se o tipo de detergente que usar é seguro ou nem por isso.

Por exemplo, água muito quente pode matar as bactérias, mas também levar ao desgaste da toalha e com que fique sem cor. Também em relação à centrifugação deve ter atenção.

Usar muito amaciador e detergente é outro dos erros e até pode levar ao aparecimento de odores.