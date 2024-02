O pior hábito matinal que pode ter (é a realidade de muitas pessoas)

Se é daquelas pessoas que espreita o telemóvel assim que acorda, fique a saber que essa não é um boa ideia. Segundo o farmacêutico Raj Patel, é o "pior hábito matinal" que pode ter e pode afetar a sua clareza mental.

O que acontece é que ao "invés de começar o dia com uma mente renovada e focada, você sujeita o seu cérebro a uma enchente de distrações que enfraquecem os níveis de dopamina [um neurotransmissor muito relacionado com as emoções, o humor e a felicidade] e destroem a sua clareza mental", explicou Raj Patel, num vídeo publicado na rede social TikTok.

Segundo o farmacêutico, as suas manhãs deveriam começar com uma caminhada ou ioga, por exemplo. "A 'chave' para um dia mais produtivo é começar o seu ritual matinal", disse. "Priorize isso e depois dedique, pelo menos, uma ou duas horas a algo verdadeiramente produtivo."