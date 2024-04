Quer impedir que insectos desagradáveis cheguem a sua casa? Existe uma forma simples, económica e eficaz de mantê-los afastados. Como? Basta espalhar malaguetas pelos locais mais problemáticos.

De acordo com Martha Stewart, as malaguetas contêm a capsaicina, o composto que faz com que sejam picantes, muito conhecido pela sua capacidade de repelente natural de pragas.

Por isso, a maioria dos insectos e ácaros evitam os alimentos com este composto, como as malagueta, especialmente devido ao cheiro e sabores desagradáveis.

É importante relembrar que a capsaicina também pode ser tóxica para insectos como abelhas. Isto significa que deve ter cuidado ao usar como repelente.