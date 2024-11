Menos é mais! Ter grupo restrito de amigos pode ser melhor para a saúde

Um novo estudo, realizado pelas universidades de Exeter e Edimburgo, no Reino Unido, desafia a ideia de que ter uma grande rede de amigos é sempre melhor. O artigo foi publicado na Royal Society B: Biological.

Os cientistas usaram dados sobre macacos Rhesus de Cayo Santiago, conhecida como Ilha dos Macacos, e descobriram os animais menos sociáveis têm menos hipóteses de contrair doenças.

"As descobertas sugerem uma razão poderosa pela qual muitos animais, incluindo humanos, devem reduzir as suas ligações sociais à medida que envelhecem", afirma Erin Siracusa, cientista do Centro de Pesquisa em Comportamento Animal da Universidade de Exeter, em comunicado. Refere também que "os laços sociais trazem enormes benefícios para várias espécies, mas a sociabilidade também traz custos, incluindo o risco de doenças infeciosas".