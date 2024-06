Uma simples saqueta de chá usada pode ser o segredo para casa mais limpa e cheirosa. É o Informe Brasil que diz.

Esta publicação explica que as saquetas funcionam como ambientadores. Como tal, ajudam a absorver maus odores na cozinha ou na casa de banho, especialmente nos canos.

O truque não podia ser mais simples. Depois de usar as saquetas de chá, coloque-as a secar ao sol. De seguida, coloque dois ou três no ralo do lavatório, molhe-os com água da torneira e deixe atuar durante a noite.