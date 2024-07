É por isto que tem sempre dificuldade em dormir quando está muito calor

Dá voltas e voltas na cama nas noites mais quentes e não consegue dormir da melhor forma? A verdade é que não está sozinho e existem algumas justificações para que tal aconteça.

O jornal El País falou com duas especialistas do sono para perceber de que forma o calor afecta o organismo e não o deixa dormir da melhor forma.

"A sonolência noturna e o início do sono coincidem com a queda da temperatura corporal. À medida que se aproxima a hora de dormir, os vasos sanguíneos dilatam, principalmente nas mãos e nos pés, provocando uma perda de temperatura corporal”, começa por dizer Ana Fernández Arcos, coordenadora do grupo de estudos de Distúrbios da Vigília e Sonho da Sociedade Espanhola de Neurologia.

"As altas temperaturas interferem na capacidade de arrefecimento do corpo, o que dificulta o sono. O excesso de calor pode causar desconforto físico, suor e desidratação, tudo factores que interrompem o sono profundo e reparador", continua María José Martínez Madrid, da Sociedade Espanhola do Sono.

Explica ainda que os idosos e as crianças são os grupos mais vulneráveis. "Os primeiros, uma vez que têm menor capacidade de regular a temperatura corporal, e os segundos já que ainda não desenvolveram totalmente o sistema de regulação da temperatura."