Pontos da Lily: A costura que veste Cabo Verde com orgulho

Liliana Borges, 28 anos, mãe de uma menina de sete, é natural de Saltos, mas hoje vive em Pedra Badejo, interior da ilha de Santiago. Entre linhas e tecidos, ela transformou a sua paixão pela costura numa marca que está a conquistar o coração de Cabo Verde e além: a Pontos da Lily.

“Tudo começou com um simples pedaço de tecido”, conta Liliana, com um sorriso que reflecte o entusiasmo de quem faz o que ama.

“Eu sempre adorei costura, e a ideia de criar algo novo com as minhas próprias mãos fascina-me”, conta ao Expresso das Ilhas.

Desde ‘tops’ "charmosos" a biquínis elegantes, a sua página é um verdadeiro desfile de criatividade, mas, recentemente, uma peça especial vem ganhando os corações dos internautas. Os tops com a bandeira de Cabo Verde.

“Passei a fazer muitas peças com a bandeira do nosso país porque quero que seja uma referência da minha marca”, revela.

E a estratégia deu certo. Os ‘tops’ de Cabo Verde estão a voar da máquina de costura de Liliana.

“Tenho tanta demanda que às vezes fico sem estoque”, ri.

E o motivo para o sucesso? Liliana acredita que é o carinho e dedicação que coloca em cada criação. “Antes de costurar, estudo, penso na melhor forma de vender e conquistar o cliente com o produto final”, afirma.

Desde que começou a costurar, em 2016, incentivada pela sogra, Maria Landim (ou Maizinha, como é “carinhosamente” conhecida), Liliana já percorreu um longo caminho. Hoje, trabalha sozinha e já conquistou uma clientela fiel na Praia, na ilha do Sal e até em Portugal. E a cereja no topo dos seus produtos?

“Ver o sorriso no rosto dos clientes quando recebem as peças. Isso é o que mais me inspira”, confessa.

Seja com licra estampada ou bandeiras de Cabo Verde costuradas com precisão, Liliana segue a levar o orgulho cabo-verdiano para cada canto com as suas criações.