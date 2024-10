Dicas para garantir que as toalhas nunca ficam a cheirar mal

Odeia quando as toalhas ficam com um cheiro desagradável a mofo? Para evitar que isto aconteça tem de adotar certos hábitos. Recentemente, Mary Gagliardi, cientista e especialista em limpeza da Clorox, citada no site de Martha Stewart, ofereceram algumas dicas para manter as suas toalhas com um cheiro limpo e fresco.

Dicas para garantir que as toalhas nunca cheiram mal: Lave a máquina com lixívia uma vez por mês. Isto ajuda a mantê-la limpa e, consequentemente, a evitar que a roupa, assim como as toalhas, comecem a cheirar mal, explica

Use água quente para lavar as toalhas. Fazer isto "ajuda a evitar o bolor e outros odores";

Lave as toalhas regularmente. Certifique-se de que troca as toalhas e as lavas "após três ou quatro utilizações";

Use a quantidade certa de detergente. Quando exagera no detergente, a roupa e as toalhas podem ficar mais sujas e com resíduo acumulado. "Para ajudar a garantir que está sempre a usar a quantidade correta de detergente, recomendo a utilização de um detergente ultra-concentrado", acrescenta.

