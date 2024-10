Três truques para secar a roupa dentro de casa quando chove lá fora

Em dias de chuva intensa e à falta de uma máquina de secar a roupa, há que ser criativo. Se a originalidade não é o seu forte, atente nas dicas do Informe Brasil.

1- Recorra a um ventilador ou secador de cabelo

Coloque o ventilador pelo menos a meio metro das roupas para evitar que as lâminas danifiquem os tecidos. Se optar pelo secador de cabelo, ajuste a temperatura, principalmente se os tecidos em questão forem delicados. Sempre que possível, opte por ar frio.

2- Use uma toalha de banho

O processo não podia ser mais simples: envolva uma peça de roupa molhada numa toalha de banho. Depois, pressione o rolo feito para que a toalha absorva a humidade da roupa. Repita o processo algumas vezes até a toalha absorver a maior quantidade possível de água.

3- Vire a roupa do avesso

Pendure as roupas e vire-as do avesso constantemente para que sequem uniformemente. Deixe espaço entre as peças. Esta técnica evita que a humidade fique retida nas zonas mais grossas das peças.