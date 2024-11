​Sugestões para fim-de-semana

Para este fim-de-semana prolongado temos algumas sugestões.

Sexta-feira

- Passeio de bote, na barragem de Poilão, a partir das 11h00.

- Festival do Milho, no Mercado de Órgãos São Lourenço, a partir das 12h00.

- Música ao vivo com Nádia Duarte e Banda, na Marina Mindelo Club, em São Vicente, às 19h00.

- Música ao vivo com Mick Lima e Banda, no restaurante Nautilus, em São Vicente, às 20h00.

- Música ao vivo com Banda MR, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.

- Noite de Batuque com batucadeiras Som di Tradison, no restaurante Nice Kriola, na Praia, 20h30.

- Música ao vivo com Zuleica Barros, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Dary, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Tote Xinoca, no Farol do Maio, no Maio, às 21h00.





Sábado

- Música ao vivo com Nónó e Banda, no restaurante Nice Kriola, na Praia, 20h30.

- Música ao vivo com Amílcar Semedo, Ericles Santos, Ejay Santos e Tidey, no restaurante Quintal da Música, na Praia, às 21h00.

- Apresentação do álbum “Tudo e possível” de Tony Fika, na Kebra Canela, na Praia, às 21h00.

- Música ao vivo com Mário Gamboa, no restaurante Seven Beach Club, na Praia, a partir das 20h30.

- Música ao vivo com Linda Chantre, no restaurante Kebra Cabana, na Praia, às 21h00.





Domingo

- Roda di Batuku, em celebração ao Santo Padroeiro Nhu São Martinho, na localidade de Lém Dias, São Martinho Grande, às 14h00.

- Música ao vivo com Linda Chantre, na esplanada Alkimist, na Praia, às 20h00.