Como evitar o erro que muitos cometem ao usar a batedeira eléctrica

Sempre que usa a batedeira eléctrica, seja para fazer bolos ou alguma mistura, acaba por deixar um rasto de sujidade à volta? Isso deve-se a um erro que muitos acabam por cometer.

O 'website' TastingTable explica que deve sempre começar na velocidade mais baixa e aumentar gradualmente à medida que a massa pede. Desta forma, irá conseguir minimizar os estragos e evitar a sujidade.

Quando começa a misturar numa velocidade alta, é mais provável que não consiga controlar o preparado da melhor forma. Além de reduzir a velocidade, existem mais formas de evitar a sujidade na cozinha.

Explicam que só precisa de improvisar uma espécie de tampa com papel vegetal ou com um prato de papel, dos que são servidos nas festas de aniversário, por exemplo. Deve apenas ter atenção para que, tanto o papel como o prato, não entrem em contacto com as pás para que façam o trabalho que é suposto.