Como remover o (teimoso) calcário das torneiras

Limpa regularmente as torneiras e, mesmo assim, ficam sujas e cheias de calcário? Pode estar na hora de experimentar uma abordagem diferente. Por exemplo, especialistas em limpeza, citados no site Treehugger, aconselham que combata o calcário com vinagre porque "o ácido decompõe os depósitos minerais".

Primeiro tem de mergulhar um pano de cozinha (ou uma toalha) em vinagre. Envolva-o no local que está a tentar limpar. Deixe-o a atuar ao longo de duas horas. Depois, antes de retirar o pano, misture partes iguais de bicarbonato de sódio e água. Quando retirar o pano tem de começar a espalhar a mistura na torneira e esfregue bem com uma escova pequena. Logo a seguir use um pano para limpar os restos da mistura que ficaram na torneira.

