Pode ter bolor 'escondido' no frigorífico. Saiba onde

Sim, o frigorífico permite evitar que muitos alimentos fiquem estragados, mas, infelizmente, o bolor pode aparecer em locais com temperaturas baixas. Por isso, Louise and Simon Allen, os fundadores da Fountain Filters, uma empresa de filtragem de água, avisam que existem locais esquecidos do eletrodoméstico que merecem a sua atenção.

De acordo com os especialistas, "as juntas e as prateleiras do frigorífico podem tornar-se um terreno fértil para o bolor devido a derrames e humidade". Felizmente consegue resolver e prevenir o problema ao "limpar e desinfetar regularmente estas áreas, utilizando uma mistura de água e detergente suave para a loiça". "Isto não só elimina o bolor existente, como também evita o desenvolvimento de odores indesejáveis no aparelho", acrescentam.

