Quer ter plantas bonitas? Colocar um filtro de café no vaso ajuda

Sim, leu bem. Colocar um filtro de café no fundo de um vaso pode ajudar a sua planta a ser mais saudável e bonita. Marryn Mathis, a proprietária de The Farmhouse Flower Farm, citada no site de Martha Stewart, explica que o truque pode ser especialmente útil para as plantas de interior. Quais são os benefícios?

Três benefícios de colocar filtros de café nos vasos das plantas: Filtros de café de papel contêm "propriedades absorventes que favorecem uma distribuição uniforme da água no sistema radicular das plantas";

Podem "criar uma barreira ecológica, reduzindo a perda de solo devido à rega excessiva e evitando o entupimento dos orifícios de drenagem no fundo do vaso";

"Permitem que a água se espalhe e encha o vaso sem saturar demasiado o solo", algo que pode aumentar "o stress das plantas e as torna mais suscetíveis a problemas".

