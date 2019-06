Vespa Elettrica e Nuuk, duas motas eléctricas diferentes com preços parecidos

Já aqui trouxemos as propostas de motas e scooters eléctricas de marcas consagradas como a Harley Davidson ou da Ducati. Hoje mostramos-lhe a proposta da Vespa e apresentamos-lhe uma marca nova: a Nuuk.

A LiveWire e a CUx são as propostas, muito diferentes entre si diga-se, que Harley Davidson e Ducati apresentaram como modelos de entrada no mercado das motas eléctricas.

Agora é a vez da Vespa apresentar a Elletrica.

Em tudo igual à versão moderna deste clássico do mundo das duas rodas, a Elletrica oferece um desempenho dinâmico.

A Vespa Elettrica possui um motor eléctrico, como aponta o nome, que desenvolve uma potência máxima de 4kW e que lhe dá uma performance capaz de superar as scooters tradicionais de combustão de 50 cc, nomeadamente no início das subidas e na aceleração.

Esta scooter eléctrica incorpora um sistema Ride by Wire que garante o controlo da potência do motor. No lado direito do guiador encontra-se o botão RIDING WIRE que, ao ser pressionado, permite ao utilizador escolher um modo de condução.

Se escolher o modo ECO significa que a sua Vespa Elettrica ficará com uma velocidade limitada a 30 km/h e a sua aceleração será realizada gradualmente. Assim, o modo ECO permite-lhe poupar energia e aumentar a vida útil da bateria.

O modo POWER permite-lhe explorar totalmente a potência do motor.

A Elletrica tem igualmente um sistema que permite atender chamadas telefónicas ou reproduzir música. Tudo isso é feito a partir dos botões do guiador, basta estabelecer uma conexão do smartphone via bluetooth.

O ecrã a cores de 4,3 polegadas permite ao condutor fazer uma gestão de recursos a partir de uma interface, conseguindo verificar o nível de carga da bateria (%) e a velocidade a que segue, saber o nível de energia (recuperado e utilizado durante a viagem), medir a qualidade de condução ecológica, escolher o modo de condução e obter o alcance residual em Km.

Em Portugal, o preço proposto para a Elletrica é de 6,790 euros.

Nuuk, a proposta espanhola

De Espanha chega uma proposta tripla. A Nuuk, sedeada no País Basco, lançou recentemente os modelos Urban, Cargo e Tracker e o grande destaque vai para a autonomia. Com uma carga completa estas motas são capazes de fazer 300 Km.

A Urban é destinada ao utilizador urbano, a quem diariamente faz muitas deslocações na cidade. A Cargo, por sua vez, é o modelo para transporte de (pequenas) mercadorias. A Tracker (na imagem), por último, é apresentada pela Nuuk como a versão mas 'musculada' e aventureira da marca espanhola.

Segundo dados da empresa cada modelo conta com duas versões de potência: a variante “ciclomotor” conta com um motor Bosch de 4 kW, uma velocidade máxima de 45 km/h e autonomia de 75 quilómetros, ao passo que a versão mais potente, a “moto” vem com um motor DC Bosch de 10,5 kW, uma velocidade máxima de 105 km/ h e uma autonomia de 60 quilómetros.

Os preços, em Espanha, situam-se nos 6.890€.