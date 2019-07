Model 3. O Tesla "acessível"

A Tesla quer democratizar o automóvel eléctrico de longa autonomia nos grandes mercados mundiais.

Chama-se Model 3, é uma berlina de segmento médio, de 4,7 metros de comprimento, abaixo do Model S e do Model X. É o modelo com o qual a marca quer chegar a novos públicos.

O Model 3 tem no preço o seu principal atractivo - para um eléctrico, é certo - aproximando-o da concorrência, no segmento não eléctrico: Audi A4, BMW Série 3 e Mercedes-Benz Classe C.

O Tesla mais barato do mercado custa cerca de 70.000 euros, mais a pintura, que é paga à parte (pois, não pergunte!). Se pensar no que poupará, depois, em combustível, e no que ganha em status e inovação tecnológica, vale a pena fazer contas, não acha?

O Tesla Model 3 tem até um preço 'mais em conta', mas a autonomia e a performance estão ao melhor nível da marca. Dois motores, num total de 480cv, capazes de percorrer pouco menos de 400 km.

As prestações do Model 3 são iguais a si próprias. Aceleração 0-100 km/h em 3,5 segundos. Um arranque incrivel, com a berlina a disparar de 40 a 80 km/h em 1,4 segundos. 1,7 segundos é o que basta para se passar de de 80 a 120 km/h.