Tesla quer lançar carro com mais de 600 km de autonomia

O caminho a seguir pela marca parece claro para o CEO da empresa.

O CEO da Tesla, Elon Musk, confirmou em reunião com os accionistas que a empresa pretende lançar um carro com ainda mais autonomia do que aqueles que dispõe actualmente.

“Não levará muito até termos um carro com 640km de autonomia,” afirmou Musk. Estamos perante um aumento considerável, isto quando a maior autonomia de um carro da Tesla actualmente no mercado está nos 590km do Model S.

A autonomia dos carros eléctricos da Tesla já era considerada uma das maiores virtudes destes veículos, pelo que um aumento nestes valores será certamente bem recebido pelos adeptos desta marca norte-americana.