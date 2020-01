É a ‘guerra’! Líder da Volkswagen quer vencer a Tesla no seu 'campo'

O director geral do Grupo VW, Herbert Diess, afirmou que a sua empresa não receia desafiar a Tesla no seu campo, os automóveis eléctricos, apesar da congénere norte-americana ter superado recentemente o valor de mercado do maior construtor automóvel, posicionando-se acima dos 100 mil milhões de dólares.

A luta com a Tesla antevê-se difícil, mas a VW está a preparar-se bem, garante Diess. Para isso, o fabricante alemão não tem medido o investimento na aquisição de empresas de produção de software e de células de bateria, segundo refere a Autonews Europe. "É uma corrida aberta", disse Diess. “Estamos bastante optimistas de que ainda podemos manter o ritmo com a Tesla e também, em algum momento, provavelmente ultrapassá-la. A empresa que se adaptar mais rapidamente e a que for mais inovadora terá vantagem, mas também a que tiver capacidade de escala suficiente em maior número de mercado poderá mais facilmente fazer a diferença”, afirmou aquele responsável. Quanto ao futuro mais imediato da empresa, Diess sabe que a VW precisará de vender carros mais sustentáveis, sob o risco de incorrer em multas pesadas devido às novas metas de emissão de frotas da Europa. "2020 para a indústria automobilística será um ano muito difícil, mas estamos a fazer as coisas certas para sermos competitivos".

Concorda? Discorda? Dê-nos a sua opinião. ou partilhe este artigo.