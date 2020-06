Volkswagen com problemas com o seu primeiro carro eléctrico

As versões mais acessíveis terão sido adiadas.

A Volkswagen terá tomado a decisão de adiar determinadas versões do ID 3, com publicações alemãs como a Manager Magazine a apontar para problemas com o desenvolvimento do software do carro.

Trata-se do primeiro veículo eléctrico produzido em massa pela Volkswagen mas, nestas primeiras semanas, parece que apenas os compradores da edição limitada receberão os seus carros. No que diz respeito às versões mais acessíveis, terá de esperar um pouco mais.

Mesmo quando forem lançadas todas as versões do ID 3 ainda terá de esperar um pouco pelo lançamento do sistema de entretenimento e pelo ecrã do próprio carro, dado que serão activados apenas posteriormente por uma actualização de software.