Volkswagen considera a produção de um ID.3 descapotável

Numa publicação no LinkedIn, o CEO da marca Volkswagen sugeriu que esta poderá considerar adicionar à gama do ID.3 uma versão descapotável para “uma nova e extraordinária sensação de liberdade”. Ralf Brandstätter acrescenta que esta é “uma ideia muito tentadora” e que a Volkswagen está a considerar de que forma poderá levá-la para a produção.

Também o CEO do grupo alemão fez uma publicação no Twitter onde introduziu o conceito, perguntando aos seus seguidores “o que acham de um e-descapotável, possivelmente, um ID.3 descapotável”.

Tal como na versão descapotável do T- Roc, o ID.3 descapotável deixaria de ter as portas traseiras em prol da melhoria da rigidez estrutural, e apresentaria um design com a traseira ligeiramente ajustada.

Esta não é a primeira vez que a Volkswagen sugere a ideia de um potencial descapotável 100% eléctrico. Já na apresentação do T-Roc Cabriolet, o director de vendas Jurgen Stackmann afirmou ao Autocar que caso venha a haver um modelo descapotável, será muito diferente.