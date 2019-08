Peugeot anuncia consumo de 1,3 litros/100 km para SUV com 300 cv

A marca do leão acaba de revelar o 3008 GT Hybrid4, versão híbrida ‘plug-in’ do seu SUV de maior sucesso, que combina motor a gasolina PureTech com 200 cv e dois motores eléctricos, um à frente, com 110 cv, outra no trem traseiro, a debitar 112 cv.

A potência conjunta anunciada para o Peugeot 3008 GT Hybrid4 são 300 cv, o suficiente para acelerar o híbrido de quatro rodas motrizes de 0 a 100 km/h em apenas 5,9 segundos. Valores ainda mais impressionados são os dados de homologação dos consumos, com a marca a reclamar média de 1,3 l/100 km (já de acordo com o protocolo WLTP) e autonomia para 59 quilómetros em modo exclusivamente eléctrico. A comercialização arranca em Outubro, apenas na versão de equipamento de topo GT.

