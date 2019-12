Dacia vai lançar modelo eléctrico em 2021

A marca romena do Grupo Renault confirmou o lançamento de um modelo 100% eléctrico para acrescentar à gama europeia, em meados de 2021.

O automóvel vai desempenhar um papel fundamental para ajudar o fabricante a cumprir as exigentes metas de emissões de CO2 utilizará a base rolante do pequeno Renault City K-ZE, actualmente em comercialização no mercado chinês.

O eléctrico da Dacia chegará ao Velho Continente com designação própria, a revelar no decorrer do próximo ano, tendo como um dos principais trunfos o preço especialmente concorrencial.

Sobre as características técnicas, o fabricante ainda não apresentou detalhes definitivos, especulando-se sobre a possibilidade de contar com versão mais potente do motor de 44 CV do conhecido K-ZE.

Já a bateria deverá ser a mesma com 26.8 kWh, que segundo Olivier Murguet, responsável do departamento de vendas do consórcio da marca do losango, permitirá ao modelo da Dacia uma autonomia para 250 km.