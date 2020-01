Euro NCAP revela os melhores de 2019

Os carros com as melhores classificações nos testes de segurança nas respectivas classes foram agora divulgados, num ano que bate o recorde de bons resultados.

O Euro NCAP publicou esta terça-feira a lista dos modelos que melhores classificações obtiveram em cada uma das classes testadas em 2019. Foram avaliados 55 carros, entre os quais quarenta e um alcançaram o melhor resultado possível. Isso faz de 2019 um dos anos mais impressionantes desde que o Euro NCAP começou a avaliar a segurança dos carros do mercado europeu.

A Mercedes-Benz recuperou a coroa vitoriosa na categoria de carro familiar pequeno com melhor desempenho. O CLA é a alternativa desportiva para o Classe A. Alcançou uma pontuação de mais de 90% em três das quatro áreas de segurança testadas e obteve a melhor classificação geral do ano. Notavelmente, a Mercedes-Benz conseguiu cinco estrelas em outros tantos modelos testados em 2019, todos com nota excelente na protecção contra acidentes e na tecnologia de assistência ao condutor.

A Tesla também marcou presença forte este ano. O modelo X é o vencedor de 2019 na categoria Grande Off-Road, com o SEAT Tarraco em segundo lugar. O Tesla Model 3 foi considerado o melhor da classe de veículos "Eléctrico e Híbrido" e, juntamente com o BMW Série 3, partilha o primeiro lugar na categoria Grande Familiar. Os dois modelos terminam com pontuações gerais idênticas, com o BMW a ter melhor pontuação na protecção de peões e o Tesla a brilhar no "Safety Assist". O novo Skoda Octavia é o segundo classificado na categoria.

Na categoria que combina Pequeno Off-Road com Pequeno Multiusos, a Subaru vence com o novo Forester, apresentando um excelente desempenho geral. O CX-30 da Mazda e o T-Cross da VW ficaram muito próximos nesta categoria. Apesar de perder o primeiro lugar, a Mazda teve um excelente ano com o Mazda 3, que revelou um desempenho excepcional na protecção de ocupantes adultos e levando o segundo lugar ao Mercedes-Benz CLA na categoria Pequeno Carro Familiar.

Na classe Supermini, registou-se um empate; o Audi A1 e o best-seller Renault Clio estão entre os "hatchback" mais populares e desejados da Europa há anos. As últimas gerações chegaram em 2019 e tiveram excelentes resultados nos testes do Euro NCAP. O recém-apresentado Ford Puma foi o segundo classificado nesta categoria. O segmento Supermini continua a ser o mais competitivo do mercado, assim como também é dos segmentos em que as classificações mais variam entre modelos, com carros de 3, 4 e 5 estrelas na lista, facto que ainda valoriza mais os vencedores desta classe pela posição intransigente revelada em matéria segurança.

Finalmente, uma menção honrosa ao excelente desempenho do BMW Z4, o único roadster testado em 2019, mas que inquestionavelmente estabeleceu um novo marco de segurança para este segmento tão exclusivo.