BMW, Peugeot e Jeep em testes de segurança

O Euro NCAP revelou esta quarta-feira as classificações de quatro veículos nos testes de segurança. Dois BMW - Série 1 e Série 3 - alcançaram uma classificação máxima de cinco estrelas. Já o Jeep Cherokee e o Peugeot 208 ficam com quatro estrelas cada.

A Série 1 da BMW, agora na terceira geração e, pela primeira vez, com tração dianteira, mantém uma classificação de cinco estrelas e prossegue a recente série de bons resultados obtidos pela BMW. Os valores conseguidos na protecção de ocupantes adultos poderiam ter sido mais elevados não fosse o assento dianteiro ter perdido a classificação de "bom" para a protecção Whiplash (sistema de redução de lesões por efeito de 'chicotada').

Já o familiar da BMW, o Série 3, também foi mexido e conta agora com sete gerações. A BMW actualizou o carro para os protocolos de 2018/19, com o melhor que se faz em termos de desempenho de segurança de qualquer familiar grande testado pelo Euro NCAP.

O secretário-geral do Euro NCAP, Michiel van Ratingen, considera "positivo ver marcas premium, sejam da Alemanha ou de outros lugares, a manter elevados padrões de segurança e a continuar a obter classificações de cinco estrelas. Temos a convicção de que que os clientes da BMW podem estar certos de que a empresa vai continuar a esforçar-se pelos mais altos padrões de segurança, mesmo que nossos protocolos de testes se tornem cada vez mais exigentes.”

Quanto ao Peugeot 208, perdeu por pouco a classificação de cinco estrelas, diminuindo assim uma estrela em comparação com o veículo da geração anterior, que oferecia menos tecnologia de segurança padrão, mas foi testado debaixo de requisitos menos rigorosos do que os atuais, em 2012. O modelo francês consegue, de facto, atender aos requisitos de segurança a um nível de segurança cinco estrelas em todas as áreas, excepto na protecção dos utentes rodoviários mais vulneráveis, o que faz baixar a classificação geral para quatro estrelas.

O Jeep Cherokee fica bem colocado na zona de quatro estrelas de segurança, com desempenho bom, mas não excepcional, em geral, embora mostre enormes melhorias face ao seu "irmão" Wrangler, testado no ano passado.