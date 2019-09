EURO NCAP dá 5 estrelas a seis modelos

O Euro NCAP divulgou esta quarta-feira as classificações de segurança de seis novos modelos de automóveis. O primeiro off-road eléctrico da Mercedes-Benz, o EQC e também o CLA de segunda geração; o Skoda Kamiq; o mais recente Z4 da BMW e o novo Audi A1. Além disso, também o Ford Focus, já testado em 2018, foi reavaliado após pequenas actualizações no modelo. Todos estes modelos alcançaram classificações de cinco estrelas.

Os SUV e crossovers continuam a subir na Europa, propondo novas entradas para o mercado automóvel. Um dos exemplos mais recentes refere-se ao novo produto do Grupo Volkswagen, que lançou o Skoda Kamiq, o irmão checo do Seat Arona e Volkswagen T-Cross. O Skoda Kamiq é um Scala mais alto e potente e partilha uma classificação de cinco estrelas e resultados semelhantes ao do carro testado no início deste ano.

A Mercedes-Benz entra no mercado totalmente eléctrico com o SUV EQC, um compacto de luxo totalmente eléctrico. Este é o primeiro da gama de eléctricos da marca da Daimler, e a sua classificação confirma a boa tendência deste tipo de veículos, com uma classificação de cinco estrelas e um bom desempenho geral. O EQC faz parte de uma tendência crescente rumo à electrificação e junta-se ao Jaguar I-Pace e ao Audi E-tron no lote de carros já testados pelo Euro NCAP, tal como Modelo X da Tesla.

Bons resultados foram também alcançados por outros novos modelos. Ainda da Mercedes-Benz, a segunda geração do CLA obteve um resultado excelente, marcando mais de 90% em três das quatro áreas de segurança avaliadas pelo Euro NCAP.

Também o renovado roadster da BMW, o Z4, teve uma boa classificação geral, mas o resultado da protecção de peões foi especialmente impressionante, graças a um capot activo que ergue-se quando um peão é atingido.

A alternativa da Audi ao Mini, o A1, também teve bom desempenho em testes de segurança. Carro de cinco estrelas em 2010, o pequeno hatchback de segunda geração repete a classificação máxima segundo os mais novos requisitos de teste do Euro NCAP, graças em parte ao "Audi Pre Sense Front", o sistema Travagem de Emergência Automática (TEA), que vem de série.

Finalmente, o Ford Focus já havia alcançado cinco estrelas em 2018, mas na altura o sistema de protecção dos passageiros do banco da frente não conseguiu capitalizar os bons resultados do seu sistema de Travagem de Emergência Automática (TEA). Mas a marca americana melhorou o design dos assentos e apoios de cabeça e agora o Focus demonstra boa protecção contra impactos de colisões traseiras e foi, finalmente, recompensado pelo excelente desempenho da TEA. O resultado é uma pontuação geral melhorada que reafirma o Focus como um carro familiar completo e com excelentes credenciais de segurança.

O secretário-geral do Euro NCAP, Michiel van Ratingen, diz: “É óptimo ver esse compromisso contínuo com a melhoria da segurança. A partir destes resultados, alcançar 5 estrelas pode parecer fácil, mas atender aos requisitos de teste e instalação de tecnologia é muito exigente para a indústria automóvel, assim como estar sempre incorporar os mais recentes desenvolvimentos de tecnologia e atender às prioridades em segurança rodoviária. No próximo ano, haverá outra mudança nos requisitos de classificação dos testes, mas a nossa experiência confirma que os fabricantes querem manter os elevados padrões que alcançaram até agora, o que quer dizer que os consumidores europeus vão continuar a ser bem servidos. ”