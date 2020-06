Polícias 'rendem-se' aos veículos eléctricos

Suíça, Holanda, Espanha (em Valência), Reino Unido (polícia de Sussex e polícia do Norte de Gales, indo a polícia de Hampshire receber nove unidades do Kauai EV em breve), Alemanha e Itália são alguns dos países onde os automóveis eléctricos estão a ser cada vez mais usados pelas forças policiais.

Com o aumento da preocupação em torno da poluição atmosférica e sonora, várias forças policiais europeias estão a recorrer, cada vez mais, a veículos eléctricos para atender às suas necessidades de mobilidade.

A Hyundai deu, recentemente, conta, em comunicado, de alguns casos em que organismos policiais de diferentes países têm escolhido os seus modelos eléctricos, designadamente o KauaiElectric (nas variantes de 39 kWh e 64 kWh) e até o Nexo a hidrogénio.

O construtor sul-coreano afirma que há um ano, a força policial do Cantão de St. Gallen, na Suíça, adicionou 13 unidades do KauaiElectric à sua frota – cinco como carros de polícia e oito como veículos civis. O intuito da transição para a mobilidade eléctrica foi reduzir o ruído e as emissões no Cantão.

Na Holanda, diz a Hyundai, as forças policiais em Amesterdão, Holanda Oriental e Holanda Central também estão a testar a adequação do KauaiElectric como uma viatura policial, em nome de patrulhamentos mais sustentáveis.

Porém, outras viaturas eléctricas, de outras marcas, têm estado na lista de compras de forças de autoridade pelo mundo inteiro, o que demonstra que, tanto em autonomia, como em “performance”, como em fiabilidade e custos de manutenção, os EV estão a bater os convencionais modelos com motores de combustão interna na preferência das polícias.