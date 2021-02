Hyundai Ioniq 5, retro-futurismo sobre rodas

Crossover elétrico da Hyundai tem autonomia para 480km e estará disponível em versões de duas ou quatro rodas motrizes, com potências até 306 cv, podendo carregar o equivalente a 100 km de autonomia em apenas cinco minutos.

Depois de a sua apresentação ter sido adiada por diversas vezes e de a marca ter aproveitado o tempo para revelar uma série de imagens 'teaser', está, finalmente, completo o 'puzzle' do Ioniq 5, eléctrico com lançamento comercial programado para o verão.

O Ioniq 5 é o primeiro modelo da Hyundai assente na recentemente revelada Plataforma Modular Global-Elétrica, conhecida como E-GMP. Com imagem moderna e minimalista, o compacto busca também inspiração retro. O formato é de berlina – embora a marca o anuncie como crossover –, com 4,6 metros de comprimento (é maior que o Tucson), 1,890 m de largura, 1,6 m de altura e 3 metros de distância entre eixos (a maior na gama europeia), garantindo cotas habitáveis especialmente desafogadas, com 531 litros de capacidade no compartimento da mala. Sob o capot, há mais arrumação: 57 litros adicionais nas versões de tração traseira e 24 litros nas versões de quatro rodas motrizes.

Na gama, versões de duas e quatro rodas motrizes, com opção de bateria com 58 ou 72,6 kWh de capacidade. No Ioniq 5 com a bateria mais pequena, há uma variante com um único motor instalado em posição traseira e a debitar 170 cv e 350 Nm, anunciando 0 a 100 km/h em 8,5 segundos. A versão equipada com dois motores, um à frente com 72 cv e 255 Nm e outro atrás com 88 cv e 350 Nm, para potência combinada de 235 cv e 650 Nm, anuncia 0 a 100 km/h em 6,1 segundos.

Com a bateria de 72,6 kWh, o Ioniq 5 está também disponível com tracção/motor traseiro de 218 cv e 350 Nm (0-100 km/h em 7,4 segundos) e com tração integral, combinando motor dianteiro de 91 cv e 255 Nm e motor atrás com 211 cv e 350 Nm, para um total de 306 cv e 605 Nm (0 a 100 km/h em 5,2 segundos).

No Ioniq 5, carregador de bordo de alta potência até 800 Volts, podendo carregar de 10 a 80% das baterias com um carregador de 350 kW em cerca de 18 minutos ou, de acordo com a marca sul-coreana, o equivalente a 100 km de autonomia em cinco minutos. Com uma carga de bateria o Ioniq5 terá uma autonomia até 480 km.