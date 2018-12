Polícia prende suspeito de homicídio da vereadora Marielle Franco

A polícia Civil do Rio de Janeiro prendeu hoje o ex-polícia militar Renato Nascimento Santos, suspeito de estar no carro que transportava o assassino da vereadora e activista dos direitos humanos Marielle Franco.

A informação foi veiculada pelo portal de notícias G1 e acrescenta que o antigo polícia militar é apontado como integrante da milícia de Orlando Curicica, suspeita de ser o mandante da morte de Marielle Franco e de seu motorista, Anderson Gomes.

Orlando Curicica, que está preso, diz ser inocente e afirma que foi forçado a assumir a autoria do crime.

Marielle Franco foi morta numa acção com características de execução a 14 de Março, na cidade brasileira do Rio de Janeiro, após sair de um evento com mulheres negras.

A activista foi alvejada dentro do carro com diversos disparos que também atingiram o motorista Anderson Gomes.