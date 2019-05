Parlamento da CEDEAO delibera sobre tráfico humano na região

Com o voto favorável da representante de Cabo Verde, a deputada Filomena Martins, o parlamento da Comunidade Económica dos Estados da África Ocidental acaba de deliberar favoravelmente à assinatura de um memorando entre a organização e a Nigéria para fazer face à crescente problemática do tráfico humano na região.

A Agência Nacional de Protecção ao Tráfico de Pessoas (NAPTIP) da Nigéria instou esta terça-feira a CEDEAO a combater o tráfico de seres humanos em África. A directora geral da Agência, Juli Okah-Donli, fez o apelo no Parlamento da CEDEAO quando apresentava um relatório da sua missão ao Mali onde, conforme factos apurados, regista-se alta incidência de tráfico de pessoas e prostituição forçada. Conforme avançou aos deputados africanos, os dados apontam que mais de 2000 meninas da Nigéria estão em prostituição forçada no vizinho Mali.

O jornal nigeriano Vanguard, Okah-Donli afirmou que algumas meninas nigerianas foram enganadas com oportunidades de trabalho quando na verdade estavam a ser traficadas para prostituição forçada no Mali, sendo que algumas foram levadas ainda com o seu uniforme escolar.

A responsável da NAPTIP clarificou que as meninas nigerianas são traficadas principalmente para as áreas de mineração, nas partes sul e central do Mali, havendo ainda um número substancial a ser traficado para áreas controladas pelos rebeldes no norte, onde elas são submetidas a lavagem cerebral para se radicalizarem.

Em Março último, Okah-Donli já tinha alertado para novos truques a que os traficantes vêm lançando mãos, conseguindo levar avante a sua actividade não obstante várias medidas que as autoridades nigerianas têm tomado.

"Os locais de concentração de transportes públicos devem ser particularmente vigiados pois é dali que eles têm levado meninas. Os barcos também devem ser bem vigiados", alertou, avisando ainda que não são apenas jovens meninas. " Qualquer um pode ser traficado".

" Os traficantes estão sempre em movimento e são muito rápidos, por isso devemos estar sempre à frente deles. É também preciso prestar atenção aos orfanatos. Há muitos órfãos a serem traficados e as pessoas não se dão conta".

No parlamento da CEDEAO, esta terça-feira, Okah-Donli exortou os estados membros a assinarem um Memorando de Entendimento com a Nigéria d aju modo a apoiar o país na realização de campanhas de sensibilização e repatriação das meninas, não só no Mali, mas em outros estados membros.

Diz o Vanguard que o Parlamento respondeu deliberando favoravelmente sobre a matéria e assumindo a procura de formas de frear rapidamente o flagelo do tráfico e da exploração sexual de raparigas e a estigmatização em toda a região da CEDEAO.

A deputada de Cabo Verde, Filomena Martins, participou da sessão e contribuiu para a deliberação, tendo na ocasião declarado que a assinatura do Memorando de Entendimento irá por em foco a problemática da exploração sexual de meninas em toda a região.

Já a deputada do Gana, Mahama Ayariga, alertou para a tendência do problema em se alastrar na região, registando-se no momento bolsões de tráfico humano também no Gana.

Após “exaustiva deliberação” sobre o assunto, o Presidente do Parlamento que presidiu a plenária, determinou que o NAPTIP apresentasse o seu relatório de apuramento de factos sobre o Mali para ser enviado às Comissões apropriadas do Parlamento, para posterior acção legislativa.