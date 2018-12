​Líderes da CEDEAO reúnem-se em Abuja. Guiné-Bissau e Togo na agenda

Os chefes de Estado de Governo da Comunidade Económica do Estados da África Ocidental (CEDEAO) reúnem-se hoje em Abuja, Nigéria, para analisar questões políticas, económicas e sociais, incluindo a situação na Guiné-Bissau e no Togo.

“Durante o encontro de um dia, os líderes da África Ocidental vão rever uma série de relatórios sobre a situação política na Guiné-Bissau, no Togo e na região, sobre o sistema de liberalização comercial, a moeda única e as infraestruturas", refere, em comunicado, a CEDEAO.

Os chefes de Estado e de Governo vão também analisar o relatório do conselho de segurança e do presidente da Comissão da CEDEAO, Jean-Claude Kassi Brou.

Na 54.ª cimeira, que vai decorrer à porta fechada, os líderes da CEDEAO vão também assinar atas e decisões comunitárias, incluindo a adesão de Cabo Verde ao programa do corredor Praia-Dacar-Abidjan com a introdução da componente marítima.

No encontro, onde será também definido o local e a data da próxima cimeira, vão participar o presidente da comissão da União Africana, Mussa Faki Mahamat, o representante especial do secretário-geral da ONU para a África Ocidental, Mohamed Ibn Chambas, e o presidente do fundo internacional para o desenvolvimento agrícola, Gilbert Houngbo.

O Presidente da Guiné-Bissau, José Mário Vaz, viajou sexta-feira para Abuja para participar no encontro.

Integram a CEDEAO 15 Estados: Benin, Burkina Faso, Cabo Verde, Costa do Marfim, Gâmbia, Gana, Guiné-Conacri, Guiné-Bissau, Libéria, Mali, Niger, Nigéria, Senegal, Serra Leoa e Togo.