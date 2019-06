Conselho de Segurança tem cinco novos membros não-permanentes

A Assembleia Geral das Nações Unidas elegeu esta sexta-feira cinco novos membros não-permanentes do Conselho de Segurança.Níger, Tunísia, Vietnã, São Vicente e Granadinas e Estónia devem ocupar assentos do órgão no biénio 2020-2021. O início do mandato começa a 1 de Janeiro de 2020 e decorre até 31 de Dezembro de 2021.

Com 191 votos cada um, o Níger e a Tunísia foram candidatos pelo Grupo Africano, cujo assento é actualmente ocupado pela Guiné Equatorial e pela Cote d’Ivoire, também conhecida como Costa do Marfim. Do Grupo Ásia-Pacífico foi eleito o Vietnã com 192 votos. O assento regional é agora ocupado pelo Kuwait. As ilhas São Vicente e Granadinas obtiveram 185 votos ao concorrer pelo Grupo América Latina e Caribe para substituir o Peru. Já a Estónia, que se candidatou pelo Grupo da Europa Oriental, deverá ocupar o lugar da Polónia. O Grupo da Europa Ocidental e Outros não disputou nenhuma vaga este ano. Os dois assentos regionais continuam com a Bélgica e a Alemanha até 2020, quando forem eleitos os próximos representantes para o biénio seguinte.

