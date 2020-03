Um caso confirmado e outro suspeito de infecção com coronavírus em Portugal

A informação foi avançada pela ministra da Saúde de Portugal, Marta Temido. Há um caso confirmado e um segundo à espera de contra-análise.

Um médico de 60 anos é o primeiro caso confirmado de infecção por coronavírus em Portugal. Segundo avançam vários órgãos de comunicação social portugueses o homem "esteve no norte de Itália de férias. Ficou internado ontem à tarde no hospital de Santo António, no Porto, em estado considerado estável".

Já o outro caso suspeito é de um homem de 33 anos que, conforme explica a SIC, "foi a Espanha em trabalho, desenvolveu os primeiros sintomas a 26 Fevereiro e está internado no hospital de São João em estado considerado estável. Aguarda apenas a contra-análise".

O Público avança, citando o ministro do Negócios Estrangeiros, Augusto Santos Silva, que existe um segundo caso de um português no estrangeiro infectado com o novo coronavírus, cidadão que não quer ser identificado e pediu que a “sua situação seja mantida privada”.

Estes três casos vêm juntar-se ao de Adriano Maranhão, cidadão português que está internado num hospital no Japão, e que foi o primeiro caso conhecido de infecção em cidadãos portugueses.

O vírus que foi detectado na China no final já provocou mais de 2980 mortos e infectou mais de 87 mil pessoas em todo o mundo — destas, mais de 36 mil recuperaram. Há registo de vítimas mortais no Irão, Coreia do Sul, Itália, Japão, Filipinas, França, Hong Kong, Taiwan e Estados Unidos