Sede europeia da ONU fechada ao público

A ONU já tinha anunciado que a sua sede em Genebra estava fechada para visitas ao público. Agora surgiram os primeiros casos de infecção.

Numa mensagem publicada no Twitter, a ONU anuncia que “à luz de alguns casos Covid-19 em organizações internacionais em Genebra, a partir de 16/3 todo o pessoal da ONU baseado no Palais des Nations trabalhará remotamente, a menos que a sua presença no edifício seja necessária”. No entanto, assegura a ONU na mesma mensagem, as “outras agências das Nações Unidas continuarão a fazer o mesmo trabalho pelas pessoas que servimos”.

Esta medida surge alguns dias após o anúncio feito pela porta-voz da ONU em Genebra, Alessandra Vellucci, que afirmara que a ONU suspendera “temporariamente as visitas guiadas ao Palácio como medida de precaução ligada ao Covid-19”.

A ONU também está a examinar os eventos agendados para Genebra nos próximos dias, admitindo que, devido às recomendações da Organização Mundial da Saúde, as actividades e reuniões poderão ser adiadas "a fim de preservar a saúde dos participantes", explicou Vellucci.

As Nações Unidas também decidiram cancelar todas as reuniões paralelas às sessões do Conselho de Direitos Humanos (que duram até 20 de Março), como eventos organizados por países e organizações não-governamentais sobre temas específicos.

"Circunstâncias fora do nosso controlo obrigam-nos a reagir e a tomar medidas cautelares", explicou a presidente do Conselho, a austríaca Elisabeth Tichy-Fisslberger.

A organização também pediu aos enviados especiais que deveriam vir a Genebra apresentar os seus relatórios que façam as suas apresentações por videoconferência.

As decisões da ONU na Suíça (sede europeia das Nações Unidas) foram anunciadas depois de a organização ter cancelado na sexta-feira todos os eventos públicos ou privados que reúnam mais de 1.000 pessoas.