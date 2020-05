COVID-19: Afinal, vírus pode não se transmitir através de superfícies e objectos

A Organização Mundial de Saúde (OMS) ainda não encontrou evidências conclusivas de que o novo coronavírus se possa alastrar através do contacto com uma superfície artificial, como maçanetas das portas ou teclados, de acordo com o relatório mais recente da agência médica da ONU.

Apesar de não ter encontrado evidências desse facto, a organização mantém a sua recomendação a favor da desinfecção de superfícies e objetos, sempre que possível e de forma a tranquilizar a população. O estudo traz à memória outro relatório que dava conta de que o vírus poderia sobreviver até sete dias numa superfície. Sobre isso, a OMS lembra que esses testes foram realizados em laboratório, “longe das condições do mundo real”. Além disso, a agência médica da ONU lembra que doença é transmitida, principalmente, através do contacto físico próximo. “A COVID-19 é transmitida principalmente por contacto físico próximo e por partículas respiratórias”, refere o documento, citado pelo El Mundo. No entanto, a OMS não descarta que todas as superfícies possam abrigar outros tipos de vírus e daí a necessidade da sua desinfeção regular.

