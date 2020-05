Número de mortos em África sobe para 3.471 em mais de 115 mil casos

O número de mortos em África pela COVID-19 aumentou para 3.471 nas últimas 24 horas, mais 123, em mais de 115 mil casos de infecção em 54 países, de acordo com dados sobre a pandemia no continente.

Segundo dados divulgados pelo Centro de Controlo e Prevenção de Doenças da União Africana (África CDC), o número de mortos subiu nas últimas 24 horas de 3.348 para 3.471 (+123), enquanto os casos de infecção aumentaram de 111.348 para 115.346 (+3.998).

O número total de doentes recuperados cresceu de 44.630 para 46.426 (+1.796).

O norte de África é a região mais afectada pela doença no continente, com 1.649 mortos e 35.365 infectados pelo novo coronavírus.

A África Ocidental regista 626 mortos e 29.720 infecções, enquanto a África Austral contabiliza 504 mortos e 25.285 casos, quase todos num único país, a África do Sul (23.615).

A África Oriental regista 349 mortos e 12.809 casos registados e na África Central há 343 vítimas mortais em 12.167 casos.

Seis países - África do Sul, Argélia, Egipto, Marrocos, Nigéria e Gana - concentram cerca de metade das infecções pelo novo coronavírus no continente e mais de dois terços das mortes associadas à doença.

O Egipto é o país com mais mortos (783) e tem 17.967 infecções, seguindo-se a Argélia, com 609 vítimas mortais e 8.503 infectados.

A África do Sul é o terceiro com mais mortos (481), continuando a ser o país do continente a registar mais casos de COVID-19 (23.615).

Marrocos totaliza 200 vítimas mortais e 7.532 casos, a Nigéria regista 233 mortos e 8.068 casos, enquanto o Gana tem 32 mortos e 6.808 casos.

Entre os países africanos lusófonos, a Guiné-Bissau é o que tem mais infecções, com 1.178 casos, e regista sete mortos.

Cabo Verde tem 390 infecções e três mortos e São Tomé e Príncipe regista 299 casos e 12 mortos.

Moçambique conta 209 doentes infectados e um morto e Angola tem 70 casos confirmados de COVID-19 e quatro mortos.

A Guiné Equatorial, que integra a Comunidade dos Países de Língua Portuguesa (CPLP), mantém há vários dias 719 casos positivos de infecção e sete mortos, segundo o África CDC.

O primeiro caso de COVID-19 em África surgiu no Egipto em 14 de Fevereiro e a Nigéria foi o primeiro da África subsaariana a registar casos de infecção, em 28 de Fevereiro.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de COVID-19 já provocou mais de 344 mil mortos e infectou mais de 5,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios.

Mais de 2,1 milhões de doentes foram considerados curados.