​Nova onda de gafanhotos do deserto ameaça segurança alimentar no sul da África

Nuvens de gafanhotos migratórios africanos estão a ameaçar a segurança alimentar de milhões de pessoas em Botswana, Namíbia, Zâmbia e Zimbabué. O alerta é da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO.

Cerca de 7 milhões de moradores desses países correm risco de mais insegurança alimentar. A região ainda se recupera do impacto da seca do ano passado e luta contra os efeitos económicos da pandemia de Covid-19.

A agência da ONU actua com vários parceiros para apoiar os governos nacionais neste combate.

Em comunicado, o coordenador sub-regional da FAO para a África Austral, Patrice Talla, contou que “mesmo com as medidas de controle já tomadas, os gafanhotos do deserto ainda são uma ameaça.” Segundo ele, algumas das áreas mais afectadas são remotas e de difícil alcance.

A agência da ONU informa que as novas nuvens são diferentes da emergência de gafanhotos do deserto que afecta a África oriental.

Os gafanhotos estão entre as pragas mais destrutivas do mundo, demolindo plantações e pastagens de gado em poucas horas. Uma nuvem pode conter dezenas de milhões de adultos e já existem várias na região.

No Botswana, alguns pequenos agricultores perderam toda a sua colheita no início do surto. Agora, a praga ameaça a região conhecida como o celeiro do país, chamada Pandamatenga.

Na Namíbia, surtos iniciais começaram nas planícies do Zambeze e agora estão se espalhando para regiões agrícolas importantes. Da mesma forma, na Zâmbia, o gafanhoto está se espalhando rapidamente e já afecta plantações e as pastagens.

“Os gafanhotos estão entre as pragas mais destrutivas do mundo, demolindo plantações e pastagens de gado em poucas horas”, aponta.

No Zimbabué, os danos causados agravarão a insegurança alimentar existente nas comunidades já afectadas por enchentes, secas e os impactos da Covid-19.

A FAO lançou esta sexta-feira o Projecto de Preparação e Resposta a Emergências de Gafanhotos da África Austral. O projecto aumentará a capacidade de emergência para apoiar os quatro Estados-membros afectados.

O projecto de US$ 500 mil se concentrará na resposta nos locais mais afectados e fortalecerá a coordenação e o intercâmbio de informações entre os países afectados.

Também permitirá a vigilância aérea e actividades de mapeamento em áreas de difícil acesso e dará suporte técnico para a vigilância nacional e unidades de controle.