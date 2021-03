COVID-19: EUA estão a levar "muito a sério" estirpe que se propaga em Nova Iorque

Depois das variantes inglesa, sul-africana e brasileira as autoridades de saúde susepeitam que uma nova variante do SAR-CoV-2 possa ter surgido e esteja já a circular em Nova Iorque. Anthony Fauci mostrou-se preocupado com esta nova variante. Há provas de que pode resistir aos anticorpos gerados pelas vacinas.

Segundo a Associated Press há uma nova estirpe do coronavírus que foi detectada em Nova Iorque e que está a gerar preocupação junto das autoridades de saúde dos EUA. Ontem, no ‘briefing’ da Casa Branca, o principal especialista em doenças infeciosas dos Estados Unidos, Anthony Fauci, assinalou que o governo está a levar “muito a sério” a mutação do SARS-CoV-2 que se está a propagar em Nova Iorque, adianta a Associated Press. Fauci disse que a variante de Nova Iorque parece ter sido originalmente identificada na área de Washington Heights, em Manhattan. No entanto, a estirpe já foi detetada em “múltiplos” bairros da cidade. O especialista explicou que há uma preocupação acrescida com esta nova variante porque parece resistir aos tratamentos com anticorpos que estão a ser administrados a pacientes com a Covid-19. Há ainda provas de que esta estirpe de Nova Iorque pode resistir aos anticorpos gerados pelas vacinas.

