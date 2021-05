COVID-19 já matou mais de 3,5 milhões de pessoas

A pandemia de covid-19 já provocou pelo menos 3.500.321 mortos no mundo desde que a Organização Mundial de Saúde detectou a doença, na China, em Dezembro de 2019, segundo um balanço da AFP com base em fontes oficiais.

Mais de 168.332.420 casos de infecção foram oficialmente diagnosticados desde o início da pandemia.

Estes números têm como base os balanços comunicados diariamente pelas autoridades sanitárias de cada país, mas excluem as revisões realizadas posteriormente por alguns organismos estatísticos.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) estima que o balanço, tendo em conta os valores da mortalidade directa ou indirecta ligada à covid-19, pode ser duas ou três vezes superior ao que está oficialmente contabilizado.

Uma parte importante dos casos menos graves ou assintomáticos continua a não ser detectada apesar da intensificação da despistagem em vários países.

Nas últimas 24 horas, registaram-se mais 13.028 mortos e 555.995 novos casos de infecção em todo o mundo.

Os países que lamentam o maior número de mortos, nos últimos balanços, são a Índia, com mais 3.847 mortos, o Brasil (2.398) e os Estados Unidos (1.016).

Os Estados Unidos são o país mais afectado tanto em número de mortos como de infectados, com 591.957 mortos e 22.191.141 casos, de acordo com a contagem da universidade Johns Hopkins.

Depois dos Estados Unidos, os países mais afectados são o Brasil, com 454.429 mortos e 16.274.695 casos, a Índia, com 315.235 mortos (27.369.093), o México, com 222.232 mortos (2.402.722 casos) e o Reino Unido, com 127.748 óbitos (4.470.297 casos).

Entre os países mais duramente afectados, a Hungria é o que lamenta o maior número de mortos, tendo em conta a população, com 307 mortos por cada 100 mil habitantes, seguido da República Checa (281), Bósnia (280), Macedónia do Norte (257) e Bulgária (253).

A Europa totaliza, até hoje, 1.128.734 mortos e 52.651.938 casos, a América Latina e Caraíbas soma 1.020.039 óbitos (32.352.617 casos) e os Estados Unidos e Canadá 617.308 mortos (34.556.657 casos).

A Ásia regista um total de 462.673 mortos (35.461.989 casos), o Médio Oriente 141.351 mortos (8.502.303 casos), a África 129.117 mortos (4.785.873 casos) e a Oceânia 1.099 mortos (48.048 casos).

Devido a correções ou publicações tardias os números referentes a aumentos nas últimas 24 horas podem não corresponder exactamente aos que foram publicados no dia anterior.